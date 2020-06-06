Личное: Приятная домработница

06.06.2020, 14:57, Разное

Вот уж простите, но лично мне совершенно понятно, что на старую, потасканную, потрёпанную и растянутую пятью родами Наташку Водянову с нижегородского продуктового рынка у нормального мужчины не встанет.

Ну, если только разок, чтобы потом рассказать друзьям, что трахал не только калмычку, но и Водянову.



Фото: Соцсети

Ещё мне точно понятно, что сожитель Наташки, за которого она, вроде как, десятый год собирается замуж, видит в ней кого угодно, но не жену.

Так зачем же Антуан, наследник многомиллиардной империи, живёт с Наташей?

Ответ до смешного прост: бухают вместе. Но сперва — слово самой Наташе, которая на днях дала интервью какому-то глянцевому изданию:

«Никогда бы не подумала, что буду сама делать суши только для того, чтобы порадовать детей».

На карантине Наталья наконец призналась, чем она занимается. Кухня, дети, готовит суши. То есть, по факту Наталья — натуральная домработница. Не жена, а женщина, которая живёт 10 лет в доме мужчины с детьми.

Когда я написала статью о том, зачем пьют мужчины Водяновой, Наташа тут же среагировала, ответив, что сегодня они с Антуаном хряпнут за моё здоровье. В тот момент я ошибалась, считая Наташу и Антуана парой, но сейчас ясно вижу, что Водянова — просто приятная домработница в доме мужчины-гея.

А что, Наталья с ролью прекрасно справляется!



И папусику нальём. Фото: Соцсети

Прижало гееватому наследнику завести детишек? Идёт и сдаёт яйцеклетки. Захотелось суши с бодуна? Пожалуйста. А каждый день выпить не с кем? Так домработница с удовольствием составит компанию!

Честно скажите — собутыльник ведь любому алкоголику важен! А где, если не с нижегородского продуктового рынка, взять лучшего собутыльника в мире? Где ещё так умеют пить?!

Так что Наташа в доме Арно — кто угодно, но только не любимая женщина. Бытовая пьяница, инкубатор, повариха, подставное лицо на которое так легко оформить благотворительный фонд, чтобы потом — ну, об этом фонде я тоже писала.

Впрочем, а на что ещё было рассчитывать девке? Какие ещё у неё были варианты?