 

Пациентам с коронавирусом в больнице Улан‑Удэ запретили пользоваться туалетом и выдали ведра

06.06.2020, 14:55, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Републиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ зараженным COVID-19 запретили ходить в туалет, сообщило местное издание “Подъем” со ссылкой на одного из пациентов медучреждения.

“Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. Стоят они возле стола для приема пищи”, – рассказал пациент.

В Минздраве Бурятии объяснили, что больница построена в 1940 году и не обеспечена системой очистки стоков. “Все продукты жизнедеятельности пациентов подвергаются обеззараживанию, далее сливаются в канализацию. У каждого пациента индивидуальное ведро-туалет. В палате расположена ширма”, – уточнили в ведомстве.

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции, по официальной информации, умерли 197 пациентов. После небольшого снижения вновь начало увеличиваться количество новых случаев заражения – 8855 новых заболевших выявлено за прошедший день. 

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве – 1992 заболевших за сутки, в Подмосковье – 758 заболевших и в Санкт-Петербурге – 347 заболевших. Всего в России с начала распространения инфекции коронавирусом заболели 458 689 человек. Умерли, по официальной статистике, 5725 пациентов. 



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