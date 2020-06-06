«От друзей спаси нас, Боже!»

06.06.2020, 14:54, Разное

Антон Дельвиг

Некоторых может удивить, что Антон Дельвиг и Александр Пушкин так подружились в лицее, потому что слишком уж они не были похожи друг на друга. Пушкин часто ленился во время учёбы: в таблице успеваемости юный Александр Сергеевич был на 26 месте из 29. Будущее «солнце русской поэзии» любило повеселиться после уроков. Дельвиг, напротив, далеко не всегда был разговорчив. Он производил на лицеистов впечатление неловкого и медлительного юноши в очках «с тупой памятью», как Александр Сергеевич выразился. Тучный, неуклюжий, вечно роняющий своё пенсне, утром его не добудиться. В учёбе он не блистал, языков долго не мог выучить, в общем, по воспоминаниям учителей, «барон с весьма посредственными данными». Хотя барон — это громко сказано. Отец Дельвига служил в Кремле помощником коменданта, и денег в его семье было мало. А после смерти отца Дельвиг окончательно обеднел.



Антон Дельвиг. Источник: ru. wikisource.org

Женился друг Пушкина не очень выгодно. О невесте — Софье Салтыковой — родителям написал прямо: наследство за ней небольшое, зато она человек хороший. Однако семейное счастье прошло быстро: сначала Софья умилялась Антону Антоновичу («Что мне нравится, — так это то, что он носит очки»), но вскоре начались измены. Дельвиг деликатно молчал. В женщинах он разочаровался, ещё едва окончив Лицей, и в шутку объяснял это так: «В Лицее мне запрещали носить очки, зато все женщины казались мне прекрасны; как я разочаровался в них после выпуска». Жене он посвятил всего одно стихотворение.

«Его жизнь была богата не романтическими приключениями», — вспоминал Пушкин о Дельвиге. Главной страстью Дельвига была литература. Работая библиотекарем у Ивана Крылова, Антон Антонович целыми днями читал книжки. Дельвиг мог часами рассказывать о ещё не написанных произведениях, на ходу развивал сюжетные линии. У Антона Антоновича было отличное воображение. Он любил сочинять небылицы, изображая себя главным героем невероятных приключений, и посмеиваться над доверчивыми слушателями. Именно эта любовь к литературе и сблизила Пушкина с Дельвигом. Потомкам два выпускника Царскосельского лицея оставили трогательную переписку. «Милый Пушкин!», — писал Дельвиг. «Любезный Дельвиг!», — отвечал Пушкин.

Дельвиг скончался в возрасте 32 лет от тифа. «Грустно, тоска. Вот первая смерть мною оплаканная… никто на свете не был мне ближе Дельвига…», — писал Пушкин Плетнёву.

Вильгельм Кюхельбекер

Вильгельм Кюхельбекер родился в семье немецких дворян в Петербурге. Долгое время он не знал ни слова на русском языке, в семье родной речью всегда была немецкая.



Вильгельм Кюхельбекер. Источник: m. polit.ru

Сначала Пушкин невзлюбил Кюхельбекера. Юный Вильгельм блистал на уроках, имел за спиной серебряную медаль за учёбу в училище. Он раньше всех лицеистов проявил любовь к поэзии, с 18 лет уже публиковал стихотворения в таких изданиях, как «Сын Отечества» и «Амфион». Вероисповедание, столь важное в те времена, тоже отличало его от остальных: Вильгельм Карлович, в отличие от своих православных однокурсников, был лютеранином.

Все эти различия привели к тому, что Кюхельбекер получил от Пушкина и его друзей обидные прозвища. «Кюхля», «Гезель», «Бекеркюхель» — именно так однокашники называли выходца из немецкой семьи.

Однажды Кюхельбекер даже вышел биться на дуэль с Александром Сергеевичем. Пушкин сочинил забавную эпиграмму, которая и стала поводом для поединка:

«За ужином объелся я,

Да Яков запер дверь оплошно,

Так было мне, мои друзья,

И кюхельбекерно и тошно…»

«Кюхля» был настроен серьёзно, готовился к выстрелу, обдумывал, как примет героическую смерть, если его противник будет метким. Но, к счастью, всё закончилось мирно. Лицеисты вставили в мушкеты дуэлянтов клюкву. Этот забавный случай стал началом крепкой дружбы Пушкина и Кюхельбекера.

В своих стихах Вильгельм Карлович называл Пушкина «верным другом», «милым певцом» и «избранником мощных судеб». Кюхельбекер посвятил своему другу несколько поэтических посланий. Александр Сергеевич отвечал тем же, назвав именно Кюхельбекера «лицейской жизни милым братом».

Первое время после окончания лицея общение «Кюхли» с Пушкиным не прекратилось. Они вместе поступили в Коллегию иностранных дел. В этот период жизни Кюхельбекер преподавал русский и латинский языки, и в числе его учеников был младший брат Пушкина Лев.

В 20-ые годы XIX столетия пути друзей разошлись: Кюхельбекер уехал путешествовать во Францию, а позже вернулся служить на Кавказ, где он познакомился с другим Александром Сергеевичем — Грибоедовым. Также в это время Вильгельм Карлович вступил в масонскую ложу, в которой он числился до самого её закрытия.

В 1825 году Кюхельбекер вернулся в Петербург, где познакомился с Александром Одоевским. За несколько недель до восстания декабристов поэт Кондратий Рылеев ввёл Вильгельма Карловича в Северное общество. 14 декабря Кюхельбекер пытался убить из пистолета великого князя Михаила Павловича и генерала Александра Воинова, но орудие дважды дало осечку.

После провалившегося восстания Кюхельбекер попытался бежать из России, но был схвачен на территории Польши. Его приговорили к каторжным работам, которые позже заменили на заключение.

Однажды, когда Пушкин осенью 1827 года ехал в Петербург, поэт увидел своего заключённого друга. Они бросились друг к другу, но жандармы запретили им общаться. Это была последняя встреча друзей. Кюхельбекер пробыл около 20 лет в ссылках в самых разных городах Российской империи. Он умер в 1846 году, почти на десять лет пережив Пушкина.

Адам Мицкевич

С польским поэтом Адамом Мицкевичем Пушкин познакомился не в лицее. Их первая встреча состоялась, когда обоим было по 30 лет.



Польский поэт Адам Мицкевич. Источник: vsetutpl.com

Мицкевич родился в 1798 году на территории Литовской губернии, входившей в состав Российской империи. Молодой Адам, воспитывавшийся в семье обедневшего шляхтича, пропитался националистическими настроениями. Его мечтой с детства стало отделение Польши от России, юноша желал когда-нибудь увидеть, как его родная страна живёт самостоятельно. Со студенческих лет Мицкевич принимал активное участие в формировании подпольных патриотических движений в стенах Виленского университета. Однако вскоре молодого поэта, вдохновившегося бунтарскими идеями, арестовали.

После отбывания заключения под стражей Мицкевича выслали. Поэт побывал в самых разных городах России, но особое впечатление на него произвёл Петербург. О столице Российской империи Мицкевич написал:

«Рим создан человеческой рукою,

Венеция богами создана;

Но каждый согласился бы со мною,

Что Петербург построил сатана…»

Встреча с Пушкиным произошла в 1829 году в Москве. В тот день Александр Сергеевич впервые услышал имя Мицкевича. Когда на вечере у Соболевского польский поэт прочитал свои произведения, свободно изъясняясь на русском языке, Пушкин, согласно воспоминаниям очевидцев, пришёл в восторг и сказал: «Что за гений! Что за священный огонь! Что я в сравнении с ним?».

Два поэта вели литературные беседы, обменивались идеями и планами новых произведений. Однако спустя несколько месяцев Мицкевич покинул Россию, и друзья больше никогда не виделись.

Во время восстания в Польше в 1830 году Мицкевич открыто высказывался в поддержку поляков, даже пытался прорваться к мятежникам, чтобы помочь им. Поэт написал ряд произведений, призывавших восставших не сдаваться перед русскими войсками. После разгрома восстания польский лирик продолжил вести антироссийскую публицистику за пределами России. Такого Пушкин простить другу не смог и посвятил ему строки:

«Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом

Стихи свои, в угоду черни буйной,

Он напояет. Издали до нас

Доходит голос злобного поэта,

Знакомый голос!.. боже! освяти

В нем сердце правдою твоей и миром,

И возврати ему…»

Адам Мицкевич пережил Пушкина почти на 20 лет, оставив огромный след в польской литературе. Как и Александр Сергеевич, он сильно повлиял на формирование родного для себя языка. Хотя политический ход истории разлучил двух друзей, они навсегда остались символами культур своих стран.