В Госдуме раскритиковали проект Минздрава о медосвидетельствовании водителей

06.06.2020, 14:48, Новости дня

Новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации, стоит подумать о более частом проведении медосмотров, не увязывая это с лишением прав, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.

Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

«Во-первых, мне как специалисту непонятно, по каким критериям и симптомам врач-нарколог за 5-10 минутный прием может определить или заподозрить наличие у человека алкогольной зависимости. Будет ли это какая-то симптоматика, психологические тесты или еще что? Во-вторых, насколько я понял, люди, у которых врач заподозрил наличие зависимости, должны будут сдать анализ за свой счет и пройти тест. Не получим ли мы большое количество претензий и жалоб на работу наркологов в случаях, когда тест будет отрицательным и алкоголизм у человека не подтвердится. И кто тогда будет возвращать финансовые затраты?», – передает РИА «Новости» слова Менделевича.

По мнению депутата, стоит подумать о проведении медицинских осмотров гораздо чаще, при этом не обязательно привязывать их к отмене прав.

«К примеру, тест на алкоголизм может быть одним из составляющих диспансеризации. Мы идем к всеобщей диспансеризации населения, и почему бы не включить в диспансеризацию мониторинг возможностей человека на управление транспортным средством?», – отметил он.

Менделевич считает, что Минздрав и экспертное сообщество должны изучить механизм реализации данных проверок, их стоимость и порядок оплаты, в частности социально-адресную помощь для нуждающихся.

Напомним, в четверг в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Его максимальный размер достигает 50 тыс. рублей.