 

Путин пообещал, что денег на продвижение русской культуры хватит

06.06.2020, 14:48, Новости дня

На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, сообщил президент Владимир Путин.

«Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка – наследие Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются», – передает РИА «Новости» ответ Путина поэту, драматургу, переводчику произведений Александра Пушкина Джону Генри Лоуэнфельду на встрече с деятелями культуры.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / В США арестовали полицейского, подозреваемого в удушении чернокожего мужчины в Миннеаполисе

22.05 / Маршалл Биллингсли: Россия должна помочь привести Китай за стол переговоров

17.04 / Аргентине предсказали дефолт

30.03 / Цена на нефть WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

20.05 / Майкл Флинн попросил у Апелляционного суда помощи в снятии обвинений

21.04 / Пресс-секретарь “Квартала 95” претендует на должность члена Нацсовета по телерадиовещанию

27.04 / Михаил Развожаев объявил о продлении в Севастополе режима повышенной готовности

14.04 / COVID-19 в России: заболели – 18 328, выздоровели – 1 473, скончались 150 человек

26.05 / Власти Дубая разрешили с 27 мая открыть кинотеатры и спортзалы

05.05 / В Псковской области хотят ввести обязательный перчаточный режим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска