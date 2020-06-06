Экс-директор Нацразведки США – Китай и РФ не преминут обвинить США в лицемерии на фоне беспорядков

06.06.2020, 14:30, Новости дня

Москва и Пекин используют волнения на расовой почве, происходящими по всей территории Соединённых Штатов, для того, чтобы указать на лицемерие со стороны США, заявил бывший Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер. Как передаёт Fox News, Клэппер также отметил, нынешний кризис говорит о том, что Америка пребывает в нестабильном и уязвимом состоянии.



Reuters

Бывший Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер в интервью американскому телевидению предупредил, что Китай и РФ воспользуются продолжающимися в Америке беспорядками и будут указывать на «лицемерие» со стороны Вашингтона и «нарушения прав человека на наших улицах», пишет Fox News.

«Если мы не будем контролировать ситуацию и обращать внимание на то, что происходит за рубежом — естественно, речь об информационном поле, — и китайцы, и русские в полной мере воспользуются ситуацией. Так, они, разумеется, будут указывать на наше лицемерие: вот мы, защитники прав человека, а вот — явные нарушения прав человека, происходящие на наших же улицах», — цитирует Клэппера сайт телеканала.

По словам чиновника, межрасовая вражда в США интересует противников Америки, поскольку они желают применить её для распространения своей пропаганды. Представители Китая и Ирана в субботу уже «насмехнулись» в «Твиттере» над межрасовыми противоречиями в Штатах, подчёркивает обозреватель Fox News.

Как отметил в своём интервью Клэппер, нынешний кризис — «период большой уязвимости» для США, который усугубил целый ряд иных дестабилизирующих факторов, возросших по силе в последние годы. Комментируя по просьба журналиста свои собственные замечания о «хрупкости» американских институтов власти, озвученные им в июле 2016 года, Клэппер констатировал, что произошедшие с тех пор события — включая «посягательства против наших институтов и принципов правового государства, выпады в адрес свободной прессы, всё более интенсивное движение к авторитарным методам, применение или угрозы применения вооружённых сил для подавления внутренних протестов» — крайне тревожны, поскольку говорят о «нестабильности» в стране. «Я уж и не говорю об экономических проблемах, вызванных пандемией, как и о том, что наша страна завалена оружием, — добавил Клэппер. — Всё это характерно как раз для нестабильных государств».

Отвечая на вопрос интервьюера о том, переживут ли США нынешний раскол, Клэппер заявил, что всё же надеется, что Америка «эту бурю вынесет». «Мы и в прошлом переносили травмы — я, конечно, имею в виду гражданскую войну, а также Вьетнам и последовавшие за ним потрясения, которые я застал лично, — цитирует Клэппера Fox News. — Мне кажется, что определённый оптимизм проявлять всё-таки можно, однако не исключено, что ситуация будет усугубляться и дальше».

Как напоминает Fox News, президент США Дональд Трамп и его соратники-республиканцы неоднократно критиковали Клэппера в связи с тем, что он был одним из лидеров разведсообщества США в то время, когда в стране расследовалось «российское дело», инициированное, как утверждают некоторые, политическими противниками президента. Клэппер наряду с другими чиновниками оказался под пристальным вниманием администрации после того, как появилась информация об обстоятельствах расследования в отношении бывшего советника Трампа по вопросам нацбезопасности Майкла Флинна, говорится в материале канала.

По всей территории США продолжаются волнения, спровоцированные гибелью чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — инцидента, который «обострил существующую напряжённость в межрасовых отношениях», отмечает автор статьи. На фоне протестов властям на местах с трудом удаётся поддерживать порядок, и в ряде случаев протестные мероприятия обернулись «насилием и мародёрством». В понедельник Дональд Трамп пригрозил задействовать в тех регионах, где, по его мнению, не предпринимается достаточных мер для противодействия беспорядкам, вооружённые силы; угрозы президента были восприняты большинством политиков в штыки — его, в частности, раскритиковал за эти слова бывший министр обороны Джеймс Мэттис, — однако отдельные чиновники всё же встали на сторону Трампа, заявив, что проявления насилия необходимо жёстко пресекать, также упоминает обозреватель Fox.