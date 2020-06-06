 

Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом

06.06.2020, 14:30, Новости дня

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о начале операции «Пути к победе», целью которой является установление контроля над расположенным на побережье Средиземного моря городом Сирт и рядом других близлежащих районов и территорий.

Как информирует телеканал Libya Al-Ahrar, представитель оперативного штаба «Сирт – аль-Джуфра» объявил о начале операции «Пути к победе», направленной на «освобождение» от ЛНА города Сирт, а также таких районов как аль-Джуфра, аль-Вашка, Абу-Хади, Джареф и аль-Буайрат аль-Хасун, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу войска ПНС Ливии захватили город Тархуна.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпиаде в Токио

21.04 / Саудовская Аравия заявила о готовности к дополнительным мерам на рынке нефти

06.05 / Мамаев выплатил Ушаковой ущерб за поврежденный Mercedes

08.05 / Названы сроки возможного выхода РФ из режима ограничений

30.04 / На европейских рынках – смешанная динамика, в Азии – подъем

26.03 / Bloomberg – Москва «закрывается» от коронавируса

16.04 / Разъяснена процедура проверки пропусков в транспорте

24.04 / Видео: РФ громко отметит победу над Японией

12.05 / Трамп прервал пресс-конференцию после перепалки с журналистами

11.05 / Виртуальные съезды партий в США – реальная перспектива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска