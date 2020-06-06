 

Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом

06.06.2020, 14:30, Новости дня

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о начале операции «Пути к победе», целью которой является установление контроля над расположенным на побережье Средиземного моря городом Сирт и рядом других близлежащих районов и территорий.

Как информирует телеканал Libya Al-Ahrar, представитель оперативного штаба «Сирт – аль-Джуфра» объявил о начале операции «Пути к победе», направленной на «освобождение» от ЛНА города Сирт, а также таких районов как аль-Джуфра, аль-Вашка, Абу-Хади, Джареф и аль-Буайрат аль-Хасун, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу войска ПНС Ливии захватили город Тархуна.



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