Тина Канделаки рассказала о пережитых унижениях из-за национальности

06.06.2020, 14:30, Новости дня

Журналистка, телеведущая Тина Канделаки, имеющая грузинские и армянские корни, рассказала об унижениях и конфликтах, с которыми сталкивалась из-за национальности.

Канделаки написала в Telegram, что не любит, когда в РФ начинают «кивать на проблемы других стран и говорить: «Ага, ну у них же совсем все плохо! Посмотрите на эти желтые жилеты, на мародеров по всем Соединенным Штатам, на бесконечный хаос в Гонконге».

«У нас тоже хватает проблем, и мы должны действовать на опережение, чтобы несправедливость не становилась катализатором серьезных противоречий. В хаосе найдутся и наши собственные мародеры, радикалы и неонацисты. Такие люди есть в каждом социуме», – указала телеведущая.

Также она решила рассказать «историю из личного опыта» для тех, кто думает, что «ксенофобия и расизм – проблема исключительно американская (французская, итальянская)».

«В нашем российском паспорте я записана как Тинатин Канделаки – без отчества. Когда я получала этот паспорт, я была глубоко беременна, у меня были жуткий токсикоз и отек. Я подошла к паспортистке и сказала: «Я вас умоляю, не могли бы вы пропустить меня без очереди, мне очень плохо, я прям здесь сейчас рожу», – рассказала она.

В ответ журналистке заявили: «Кто ты такая? Ты ведь нерусская! Раз ты такая наглая, так спешишь и у тебя нет времени, то (не надо) здесь ошиваться. Я твое имя и фамилию не могу отличить друг от друга, значит, тебе не нужно и отчество».

«Есть и другая история. В Тбилиси во время знаменитых событий 1989 года всех грузин стали массово переводить в грузинские школы. А мой папа оставил меня в русской школе для детей военных. И в итоге я закончила ее с тройкой по грузинскому, будучи всегда отличницей. В результате мне с натяжкой поставили четверку, из-за которой я не смогла поступить в государственный мединститут», – добавила она.

«Проблем хватает везде – спящие радикалы и ксенофобы, ненавидящие людей других национальностей, есть и у нас. Так что давайте не торжествовать, что у соседа хата горит. Нам самим надо постоянно двигаться к тому, чтобы равноправие было константой и частью нашей государственной политики», – заключила Канделаки.

Напомним, в США проходят протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках, а также об отказе американских генералов задействовать армию против граждан.