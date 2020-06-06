 

Путин поручил создать цифровой ресурс к 225-летию Пушкина

06.06.2020, 14:30, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил, что в 2024 году будет создан цифровой ресурс о творчестве Александра Пушкина.

«До конца июня будет издан соответствующий указ, в нем в том числе должны быть предусмотрены меры поддержки всех пушкинских музеев, и тех, которые работают давно, и тех, которые созданы недавно, а также создание цифрового научно-просветительского ресурса, посвященного творчеству Александра Сергеевича Пушкина», – передает ТАСС слова Путина в субботу на встрече с деятелями культуры.

Глава государства напомнил, что в 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта.

«Готовиться к этому торжеству мы, разумеется, будем заранее», – заверил президент. Обращаясь к участвующему во встрече директору Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Михайловское» Георгию Василевичу, Путин выразил надежду на то, что им еще многое удастся совместно сделать к этому юбилею. Причем, по словам президента, речь идет не только о нуждах музеев и их специалистов.

Он заверил, что результаты такой работы смогут ощутить все граждане РФ и других стран, ценящие творчество Пушкина. «Мы об этом тоже еще поговорим», – пообещал Путин.



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