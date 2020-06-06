Глава Нацполиции: Среди “воров в законе”, которые находятся в Украине, украинцев только 6%

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06.06.2020, 14:30, Новости дня

Среди “воров в законе”, которые находятся в Украине, украинцев только 6%. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” вечером 5 июня.

“Мы говорим о 15–25 “ворах в законе”, которые находятся в Украине, но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство “воров в законе” не украинцы. Это этнические грузины, россияне и так далее”, – отметил Клименко.

По его словам, как правило, такие люди не имеют украинского паспорта – он или поддельный, или оформлен на другого человека.

“Воровской мир – это государство в государстве. Свои законы, свой статус, своя иерархия и свой бюджет… Вместо законов у них “понятия”, – рассказал глава Нацполиция.

Он отметил, что сейчас в мире где-то 450 “воров в законе”, в Украину заезжает около 50.

“Но вдумайтесь: 10% “воров в законе” осело в Украине”, – подчеркнул Клименко. 

По его словам, эти люди могут влиять на социально-политическую обстановку в стране. 

Принятие законопроекта инициировал президент Украины Владимир Зеленский. В первом чтении за него проголосовали 19 декабря 2019 года, 4 февраля депутаты отправили документ на повторное второе чтение. 

4 июня народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Оппозиция считает, что он значительно расширяет полномочия Национальной полиции и позволяет привлекать к ответственности широкий круг лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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