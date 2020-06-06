 

Инсайдеры подтверждают: Вернер продолжит карьеру в “Челси”

06.06.2020, 14:21, Новости дня

Форвард футбольной сборной Германии и клуба бундеслиги "РБ Лейпциг" Тимо Вернер в самом скором времени станет игроком лондонского "Челси". "Аристократы" заплатят за 24-летнего нападающего 60 млн евро, а зарплата перспективного игрока по контракту до 2025 года составит 10 млн евро за сезон плюс бонусы.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее Вернер дал согласие на переход в стан клуба Романа Абрамовича, хотя до последнего надеялся, что его трансфер одобрит немецкий тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Но, как сообщают инсайдеры, в частности, известный журналист Николо Скира, "красные" отказались от форварда, а "синие", напротив, были очень оперативны.

Done deal! Timo #Werner joins #Chelsea. Blues pay his clause (€60M) to #Leipzig. He has reached an agreement until 2025 with a wages of €10M + bonuses a year. #Stuttgart (his former team) get 15% of profit. Deal completed. Exchange of documents ongoing. #transfers #CFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 5, 2020

Информацию о принципиальной договоренности о переходе Вернера в стан лондонского клуба подтверждают также источники BBC и Sky Sports. Стоит также напомнить, что 9 млн евро от сделки получит прежний клуб нападающего "Штутгарт", из которого Вернер перешел в "Лейпциг" в 2016 году.



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