ЧП в Норильске: причины, ущерб и ликвидация аварии

06.06.2020, 14:21, Новости дня

На восстановление экосистемы уйдет как минимум 10 лет, а ущерб может составить миллиарды рублей. Такую предварительную оценку аварии в Норильске дал Росприроднадзор. Владимир Путин уже поручил внести изменения в законы об охране природы, для того чтобы ситуации, подобные разливу топлива на Таймыре, больше не повторялись. Но сейчас главная задача — ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.

Разлив нефтепродуктов произошёл на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, "дочки" "Норникеля", еще 29 мая. Из хранилища вылилось около 21 тысячи тонн солярки. По данным Росприроднадзора, 6 тысяч тонн из общего объема попали в грунт, остальная часть утекла в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. В "Норникеле" считают, что причина аварии кроется в изменении климата региона — тает вечная мерзлота, из-за этого под топливным резервуаром просел грунт, и у цистерны с дизелем оторвалось дно.

Был ли этот фактор основным, сейчас разбираются правоохранительные органы. Уже возбуждены уголовные дела. Но, безусловно, существенное потепление в арктической зоне могло привести к печальным последствиям.

Как отмечают климатологи, к концу века зимы на Крайнем Севере могут стать теплее на десять градусов, а лето — на пять. Вечная мерзлота постепенно превращается в довольно рыхлый слоеный пирог, что таит в себе немалую опасность для промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и жилых зданий.

Изменение климата в азиатской части страны вызывает большую озабоченность среди ученых. Несущая способность почвы над вечной мерзлотой в отдельных районах РФ с 80-х годов прошлого века снизилась более чем на 20 процентов, а к 2025 году может потерять до 75 процентов прочности. В целом, согласно даже самым оптимистичным прогнозам, площадь мерзлоты через 100 лет сократится примерно на треть.

К сожалению, это обстоятельство создает условия для возникновения новых происшествий. Сейчас за местом разлива топлива в Норильске ведется постоянное наблюдение. Мониторинг осуществляют с помощью беспилотников, а также из космоса. В конце рабочей недели Роскосмос опубликовал спутниковые снимки района аварии — на них хорошо видны два рукава русла реки Амбарная, загрязненные нефтепродуктами, и боновые заграждения, сдерживающие их распространение. Благодаря этой защите ниже по течению красно-коричневая пленка не продвигается.

"Спасатели установили еще один ряд бонов, еще один рубеж, уже на месте, где река вытекает из озера. И пока есть информация, что там все чисто. То есть в вытекающую реку пленочное загрязнение пока не поступает", — сообщил Алексей Книжников, руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы.

Тысячи тонн дизельного топлива успели поймать за десять километров от места аварии. Солярка покрыла тонким слоем реку Амбарная. Но здесь очень важно подчеркнуть: главное, что пятну не дали уйти в соседнее озеро. Иначе экологической катастрофы было бы не избежать.

Дело в том, что озеро питают сразу несколько рек, а вытекает из него всего одна — Пясина. Она, в свою очередь, впадает в Карское море. Хорошо, что пленочное пятно удалось оперативно остановить, и оно не попадет в акваторию Ледовитого океана. В то же время такие компоненты дизеля, как бензол, толуол или этилбензол, быстро растворяются в воде, поэтому с помощью ограждений их вряд ли можно сдержать.

Однако эксперты полагают, что и эти загрязняющие вещества не должны добраться до бассейна Карского моря.

"Если говорить о море, там существуют еще и природные защитные эффекты, естественные фильтры и процессы. Устьевая часть и место слияния соленых и пресных вод — это дополнительные факторы выпадения загрязняющих веществ в донных отложениях, поэтому, что касается Карского моря, о каком-то существенном негативном воздействии говорить не стоит", — считает Алексей Книжников.

В пятницу МЧС сообщило, что разлив дизельного топлива в Норильске удалось локализовать. На тот момент уже было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов. Место аварии было обработано сорбентом — специальным материалом, поглощающим загрязняющие вещества. "Норникель" пообещал взять на себя все расходы по устранению последствий ЧС. Владимир Путин поддержал это решение компании.

Кроме этого, президент поручил Росприроднадзору "скрупулезно проанализировать состояние всех аналогичных объектов на территории России".

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Метеовести