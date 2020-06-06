 

Путин: в нацплан восстановления экономики нужно включить сферу культуры

06.06.2020, 14:21, Новости дня

Российский президент Владимир Путин считает необходимым включить сферу культуры в национальный план восстановления экономики и социальной сферы.

Страна возвращается к нормальной жизни, национальный план дорабатывается. И в нем обязательно нужно учесть деятельность учреждений культуры, подчеркнул глава государства во время видеоконференции с деятелями культуры, приуроченную к Дню русского языка.

Путин напомнил, что план принимается для решения не только текущих, но и долгосрочных задач, в связи с чем будут корректировать нацпроекты, в том числе и нацпроект "Культура".

Правительство будет тесно сотрудничать с профессиональным сообществом, добавил президент. И попросил участников встречи назвать меры, которые помогли бы учреждениям культуры пережить вынужденный простой с минимальными потерями, передает "Интерфакс".



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