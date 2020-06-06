Полицейские в Баффало ушли из спецподразделения в знак протеста

06.06.2020, 14:16, Новости дня

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) ушли из состава спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских за то, что они сбили с ног пожилого мужчину – в результате тот получил травму.

Телеканал WIVB сообщил, что все 57 офицеров покинули группу быстрого реагирования. Они не увольнялись из полиции, но больше не работают в спецподразделении, передает РИА «Новости».

Ранее двух полицейских в Баффало временно отстранили от службы за то, что в ходе протестов они сбили с ног 75-летнего мужчину. В данный момент он находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Если они ушли, я крайне разочарован этим, потому что это говорит мне о том, что они не видели ничего плохого в действиях вчера вечером», – сообщил мэр Баффало Байрон Браун.

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках, а также об отказе американских генералов задействовать армию против граждан.