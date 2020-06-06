Американский профессор сказал, чем ему не нравится «модный» скафандр SpaceX

06.06.2020, 14:16, Новости дня

Профессор Университета Северной Дакоты Пабло де Леон рассказал, почему модный скафандр SpaceX не подойдет для полета на российском «Союзе» и сравнил его с российским «Соколом».

«SpaceX использует один комбинированный шлангокабель для подачи воздуха, кислорода, коммуникаций и (поддержания) биомедицинских систем, все в одной пуповине. Совмещение (систем скафандра и корабля «Союз») потребует серьезных модификаций», – передает РИА «Новости» слова эксперта, руководящего лабораторией пилотируемых полетов Университета Северной Дакоты. Он уверен, что скафандры SpаceX не могут летать на «Союзах».

Специалист подчеркнул, что скафандры, в которых совершили первый полет на Crew Dragon астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, как и российские «Сокол», а также голубые скафандры Boeing, предназначенные для полетов на корабле Starliner, разработаны исключительно для использования на борту космического корабля и необходимы только для защиты астронавтов в случае непредвиденной разгерметизации корабля.

«Если капсула корабля разгерметизирована, давление в них (скафандрах) выравнивается в течение 3 секунд, сохраняя им жизнь, но эти скафандры не могут защитить астронавтов во время выхода в открытый космос и работах на внешней поверхности корабля», – отметил де Леон.

По его словам, такие скафандры «проще, легче и зависимы от шлангокабеля, соединяющего их с космическим кораблем для поддержания жизнедеятельности (экипажа)».

Говоря о сходстве американских новинок и российского «Сокола», специалист указывает на системы закрытия их шлемов. В скафандрах Boeing и SpaceX, как и в «Соколе», шлем интегрирован в них и имеет «раковинное» закрытие, а не отдельный шлем, как в используемых ранее НАСА во время старта и посадки шаттлов скафандров ACES.

Новым в скафандре SpaceX также, по словам эксперта, является то, как астронавты облачаются в него: «астронавты должны надевать скафандр через двойную молнию между ног, тогда как в «Соколе» применяется вход через туловище».

«Я пробовал скафандры «Сокол» раньше, и я предпочитаю такую систему той, что закрывается между ног, которую, кажется, не так легко снимать и надевать в закрытом пространстве космического корабля», – поясняет профессор.

Белоснежные скафандры SpaceX были разработаны специально для полетов на Crew Dragon и шились индивидуально под каждого из членов первого экипажа корабля. Дизайнером новинки выступил известный голливудский костюмер Хосе Фернандес, автор геройских костюмов в таких картинах как «Бэтмэн против Супермена», «Фантастическая четверка», «Железный человек 2» и «Люди Икс 2». Именно Фернандес реализовал задачу владельца и главного идеолога SpaceX Илона Маска, желавшего, чтобы астронавты «выглядели в скафандре лучше, чем без него, как в случае со смокингом». Скафандры получились «футуристичными, компактными и внушительными одновременно».

«Я помню, когда я знакомился с первоначальными параметрами скафандра SpaceX на этапе его создания, главным требованием было то, чтобы он выглядел эстетически привлекательным. Я никогда не видел раньше, чтобы технические требования затрагивали внешний вид, и это меня действительно удивило», – рассказал эксперт.

Между тем, как отмечает де Леон, мода – не главное в космосе: «Я не думаю, что другие компании или правительства должны следовать этой тенденции». «Безопасность астронавтов или космонавтов и завершение ими миссии должно быть, на мой взгляд, единственной движущей силой космических систем», – резюмирует специалист.

Напомним, в четверг российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев рассказали, что использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом.