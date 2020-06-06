Путин назвал русский язык основой национальной идентичности

06.06.2020, 14:16, Новости дня

Русский язык объединяет все народы России, он является основой национальной идентичности, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры.

«Для нашей страны русский язык – много больше, чем средство общения. Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

Глава государства в начале встречи отметил, что очень рад всех приветствовать в день рождения «нашего великого поэта и поздравить с пушкинским днем и днем русского языка».

«Сегодня мы отмечаем два государственных праздника, которые тесно, неразрывно связаны – и по смыслу, и по своей сути, и по значимости тоже, конечно», – сказал Путин.

Глава государства отметил, что Александр Сергеевич Пушкин – это не только достояние русской и мировой культуры. «Он признан – вы это знаете лучше, чем кто-либо другой – основоположником современного русского языка, государственного языка нашей страны, Российской Федерации. День русского языка имеет еще и статус международного праздника, так как русский – один из официальных языков Организации Объединенных Наций», – сказал Путин.

В мероприятии принимают участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник президента Владимир Толстой.