 

Евгений Плющенко и Яна Рудковская веселили поклонников под хит Аллы Пугачевой

06.06.2020, 14:09, Разное

Евгений Плющенко и Яна Рудковская на самоизоляции не грустят,а снимают смешные ролики, чтобы поднимать настроение подписчикам. Ежедневно они публикуют новые фотографии или видео, набирающие много просмотров.
В период карантина на странице в Instagram Яны Рудковской появилась рубрика #карантинныерозыгрыши, которая по количеству просмотров обошла раздел «мои завтраки». Сейчас они с супругом снимают небольшие импровизации, танцуя или играя под популярные беседы из песен или кинофильмов.

В последнем ролике Яна Рудковская и Евгений Плющенко продемонстрировали собственный вариант композиции Аллы Пугачевой «Речной трамвайчик». Текст композиции очень сократили, сыграв постановку. Продюсер выглядывает из окна под слова песни «Привет! Привет!» и машет супругу рукой. Спортсмен же просит ее вернуть 100 рублей. Далее Яна Рудковская на слова песни «Пока, пока» прощается с мужем, закрывая окно.

Поклонникам видео очень понравилось. В комментариях они написали, что давно так не смеялись, а также благодарили за хорошее настроение.



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