 

Жители Дагестана пытались отбить у полицейских застрелившего сына мужчину

06.06.2020, 14:08, Новости дня

Жители дагестанского Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего своего сына, считая того невиновным, сообщила представитель МВД по республике.

В соцсетях распространили видеоролик, на котором полицейская машина перевозит жителя Буйнакска, подозреваемого в убийстве сына, из ИВС в СИЗО, но его родственники пытаются этому помешать. До этого подозреваемый сознался, что его 41-летний сын-наркоман набросился на него с ножом, и поэтому мужчине пришлось выстрелить в ответ. Видео с признательными показаниями было опубликовано на официальном аккаунте МВД по республике в Instagram.

«Сельчане и близкие родственники не согласны с тем, что его (подозреваемого) можно считать виновным, и вот таким способом выражают свое недовольство, и попытались препятствовать правосудию», – передает РИА «Новости» представителя МВД.

По ее словам, каких-либо мер в отношении родственников не предпринималось.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Появились первые рендеры нового пикапа Hyundai Santa Cruz

14.04 / 74 российских школьника в США оказались в тяжелой ситуации

07.04 / Заводы Nissan, Toyota и Hyundai в Санкт-Петербурге не хотят возвращаться к работе

02.05 / В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

14.04 / Новый вид черных игуан находится под угрозой исчезновения

10.05 / “Коронавирус не стал менее опасным”. Шмыгаль призвал учиться жить в новых условиях

27.04 / Handelsblatt – американские правые воспринимают карантин как атаку на свои права

18.05 / Россия вывела из Сербии последних помогавших в борьбе с COVID-19 военных

26.04 / Власти сообщили о более 80 тысячах инфицированных коронавирусом в России

22.05 / Нарьян-Мар и Архангельск активно обсуждают будущее объединение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска