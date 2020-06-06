Мнение: Два насильника (в США и России)

06.06.2020, 14:00, Разное

Знаменитого американского продюсера 68-летнего Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за «сексуальные домогательства».

А мало кому известный 34-летний полицейский из Казани за изнасилование получил 3,5 года лишения свободы условно. Ну и из полиции насильника уволили. «За совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

Управление СКР по Чувашии сообщило, что 18 ноября 2019 года во время своего отпуска насильник пришел в гости к другу в общежитие в Чебоксарах, где в коридоре они вместе с другом познакомились с 49-летней женщиной.

«[Ей] предложили за плату убраться у них в комнате. Женщина согласилась, а после того как она помыла полы, мужчины в качестве благодарности пригласили ее за стол. Некоторое время они вместе распивали спиртное, после чего женщина попрощалась и ушла к себе в комнату. Однако обвиняемый пошел за ней, вошел в ее комнату, где толкнул ее на кровать и нанес ей один удар кулаком по лицу, а затем вступил с ней в насильственную половую связь».

Это цитата из официального сообщения СКР.

В итоге Калининский районный суд Чебоксар приговорил бывшего сотрудника патрульно-постовой службы к 3,5 годам лишения свободы условно по ч. 1 ст. 131 УК (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия).

О чем говорят истории знаменитого Харви Вайнштейна и неизвестного полицейского? Что прав Пастернак? «Быть знаменитым некрасиво» (с)?