В жестких дисках нового поколения специалисты предложили использовать молекулы органической соли

06.06.2020, 13:54, Новости дня

Для создания новых запоминающих устройств ученые использовали молекулы органической соли. С помощью электрического тока в этом устройстве можно переключаться между нулем и единицей.

Международная группа ученых предложила использовать молекулы органической соли в качестве транзисторов. С помощью подачи небольшого электрического напряжения их состояниями можно будет управлять. Молекулы становятся ярче во время подачи электричества, а при его отсутствии – темнее. Кодировать информацию в виде нулей и единиц можно с помощью переключения между этими состояниями.

Ученые отмечают, что в условиях комнатной температуры и нормального давления эта информация может быть записана, прочитана и стерта.