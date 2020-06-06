Представления о речевых функциях мозга ошибочны

06.06.2020, 13:54, Новости дня

Группе ученых удалось выяснить, каким образом распределяются между полушариями мозга функции контроля речи.

Ранее считалось, что устная речь формируется в левом полушарии мозга, а в правом – происходит анализ произносимых слов и звуков. Во время нового исследования команда ученых обнаружила, что данные представления о функциях полушарий мозга неверны.

Как утверждают специалисты, речевые функции распределяются между полушариями по другому принципу. Левое полушарие контролирует временные аспекты речи, а правое – отвечает за звуковой спектр. К такому выводу ученые пришли, когда провели эксперимент с привлечением специалистов по фонетике, во время которого была изучена мозговая активность добровольцев во время речи.