Александр Пушкин: жизненные вехи

06.06.2020, 13:50, Разное

Пушкин всегда гордился своим родством со сподвижником Петра I Абрамом Петровичем Ганнибалом — крестником императора и сыном чернокожего африканского князя. Поэту Абрам Петрович приходится прадедом по материнской линии. Его судьба была отражена А. С. Пушкиным в неоконченном произведении «Арап Петра Великого», это одно из первых изданий, посвященных эпохе правления Петра I. Вообще, представители рода Ганнибалов отличались предприимчивостью, талантами и яркими характерами.

У родителей поэта, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, было трое детей: старшая Ольга, средний Александр и младший Лев. В детстве Александр Пушкин не был любимым ребенком, он огорчал родителей неуклюжестью, полноватым телосложением и замкнутостью. По традиции того времени родители предоставили заботу, воспитание и образование своих чад няне Арине Родионовне и гувернерам. Последние учили детей писать и читать исключительно на французском. Поэтому свои первые сочинения маленький Александр пишет на языке Вольтера и Руссо.

Александр Сергеевич никогда не имел близких отношений с родителями, но каждый из них оценит сына, только произойдет это слишком поздно, и смерть разлучит их навсегда.

Все же светский образ жизни отца и матери оказал влияние на будущее поэта, в их доме бывали Карамзин, Батюшков и Дмитриев, а когда встал вопрос о выборе учебного заведения, отец определил Александра сдавать экзамены в новенький Царскосельский лицей.

Царскосельский лицей и Пушкин

Лицей воспитал много достойных людей, сыгравших знаменательную роль в государственной и культурной жизни России. В лицейские годы (1811−1817) характер Александра Сергеевича раскрывается в полной мере. Он умеет тонко чувствовать, остер на язык и обидчив, изобретателен на шалости и учится очень средне. В лицее он приобретает друзей на всю жизнь: Кюхельбекера, Дельвига, Пущина. Здесь Пушкин пишет свои первые произведения на русском языке, его талантом восхищаются не только лицеисты, но и Державин с Карамзиным.

Антон Антонович Дельвиг. (wikipedia.org)

После 6 лет учебы Александр Сергеевич получает должность коллежского секретаря в Государственной коллегии иностранных дел. Конечно, чин номинальный, толком Пушкин никогда не работал и не интересовался госслужбой. После Лицея его влечет светская жизнь, дуэли, азартные игры, женщины и писательство.

Молодой Пушкин

Однажды в Петербурге молодой Пушкин, на потеху себе и своим приятелям, побывал у немки-гадалки по имени Кирхгоф. Старушка предсказала ему много того, что сбылось в ближайшее время, и предрекла смерть в 37-летнем возрасте от белого коня или от белой головы, впрочем, если Александр перемахнет этот возраст — умрет от старости. Это предсказание Александр Сергеевич запомнил навсегда.

С каждым днем популярность Пушкина росла: он был членом литературного кружка «Арзамас» и общества «Зеленая лампа», его стихи зачитывали наизусть, он близко дружил с Жуковским и Чаадаевым. Александр Сергеевич любил шутить и эпатировать, был завсегдатаем театров и шумных вечеринок; при этом в широком кругу наотрез оказывался читать вслух и не был мастаком в этом деле.

Ввиду отсутствия денег многие отмечают небрежность в его одежде. Фирменным знаком поэта стали его всегда ухоженные длинные ногти, чистые и опрятные. Про Пушкина говорили, что он мал ростом, но фигуру имел стройную и подтянутую, сказывались долгие пешие прогулки и езда верхом; лицо не привлекательное, но выразительное.

Вспыльчивый и неугомонный, он был заядлым дуэлянтом, много тренировался на пистолетах и потому был отличным стрелком. Без устали его фантазия рождала эпиграммы. Он активно занимается изучением русского языка, наращивая виртуозное обращение со словом. За три года в Петербурге была написана первая резонансная поэма «Руслан и Людмила».

В 1820 г. до императора доходит информация о вольнодумных и резких произведениях поэта. В обществе прокатился слух, что Пушкина привели в тайную канцелярию и хорошенько высекли, на самом деле граф Милорадович вызвал поэта к себе и велел отчитаться. Источник утверждает, что Александру Сергеевичу, возможно, и грозила ссылка в Сибирь или на Соловки, но все же Александр I ограничился переводом Пушкина по его чиновничьим делам на юг. Ходили слухи, что ссылку активно протежировал Аракчеев, но влияние и авторитет Карамзина спасли поэта от тяжелой участи. Пушкину выдали 1000 рублей, взяли с него обещание не писать ничего против власти и отправили в дорогу. В итоге за время высылки Пушкин побывал: в Екатеринославе, Кишиневе, Каменке, Киеве, Одессе и на Кавказе (который вдохновил его на написание «Кавказского пленника»); беспрепятственно общался с членами «Союза благоденствия» и даже вступил в масонскую ложу.

Предположительно в 1822 году он пишет «Гаврилиаду», впоследствии она причинит Пушкину дополнительные проблемы с властью. В Одессе он приступает к «Евгению Онегину». В какой бы город Александр Сергеевич ни приезжал, его слава шла впереди и распространялась с огромной скоростью.

Пушкин в Михайловском

9 августа 1824 года поэт прибывает в Михайловское, поводом к отправке в родительское поместье стало амурное недоразумение с семейством Воронцовых. По совместительству Воронцов надзирал за поведением поэта и был его начальником. Не разделяя всеобщей любви к сумасбродному творцу, он всячески пытался избавиться от Пушкина, например, приказал считать полчища саранчи, а Александр Сергеевич выводит его из себя рапортом:

Саранча летела, летела,



И села,



Сидела, сидела — все съела



И вновь улетела.

Так Пушкин оказался в родовом поместье своей матери, где находилась его семья в полном составе. Но обстоятельства совместного проживания удручают поэта — отец переживает, что опальный сын бросит тень «немилости» на остальных членов семьи. Некоторое время Сергей Львович исполняет обязанности политического надзирателя за сыном, но скоро отказывается от этой должности и увозит домашних в Петербург, оставив Александра со старой няней.

Молодой, обладающий неуемной энергией Пушкин скучает в деревне, его развлечения — прогулки, езда верхом, сочинительство, изучение и перевод любимого Байрона. В своих воспоминаниях местные говорят, что Александр Сергеевич не стриг волосы, отпустил бороду, ходил в широких штанах, подпоясав рубаху кушаком, и его верной спутницей всегда была тяжелая металлическая трость. В Михайловском он работает над «Борисом Годуновым», пишет знаменитое стихотворение «Пророк».

Восстание на Сенатской площади

В 1825 году поэт, узнав о смерти императора и восстании декабристов, предпринимает попытку сорваться без разрешения в Петербург. Следствие же показало неутешительную для Пушкина картину, некоторые декабристы имели переписку с опальным поэтом, и практически у каждого в тетрадях были его стихи. Друзья защищают Александра Сергеевича и делают все возможное, чтобы доказать непричастность Пушкина к тайным обществам.

Восстание декабристов. (wikipedia.org)

В августе 1826 года новый император Николай I вызывает А. С. Пушкина на беседу, в ходе которой поэту дают возможность жить в столицах, а император становится его личным цензором. Прибытие Пушкина в Москву превращается в событие года, вся общественность стояла на ушах. Конечно, за ним установили слежку, о каждом шаге докладывали шефу Третьего отделения жандармов Бенкендофу. Знали всё: где поэт бывает, с кем дружит, что пишет и куда едет. Чаще всего Александр Сергеевич встречался с друзьями в доме Зинаиды Волконской, где обсуждали искусство, читали вслух и пересказывали самые последние события.

1828 году, когда Пушкин был Санкт-Петербурге, всплыла «Гаврилиада». Это произведение трактуется как оскорбление чувств верующих, Александр Сергеевич отказывается от авторства и утверждает, что у него был только список, еще с лицейских времен. «Гаврилиада» обостряет слежку за Пушкиным. Вскоре выходит «Полтава».

Героя этой статьи можно назвать первым поэтом, который коммерциализировал свою деятельность. Перед ним Державин, Дмитриев или Карамзин писали исключительно для своего удовольствия. Пушкин писал, чтобы заработать денег. Он более чем удачно продал «Бахчисарайский фонтан» и «Евгения Онегина», владение пером он доработал практически до совершенства, теперь он пишет быстро и четко.

Последние годы жизни Пушкина

Перед женитьбой (1829) на Наталье Николаевне Гончаровой поэт отправляется на турецкий фронт, чтобы осуществить свою мечту — понять, что такое бой. Для Пушкина это важный опыт, он не просто пишет свои произведения, он много времени проводит в архивах, изучает быт и особенности русского народа, анализирует тонкости русского языка. Поездка на войну была нужна, чтобы создать «Кавказ», «Обвал», «Делибаш» и многое другое.

В последние годы жизни поэт покровительствовал Николаю Гоголю, по утверждению писателя, Пушкин подарил ему идеи произведений «Мертвые души» и «Ревизор».

В 1830 г. он делает предложение Наталье Гончаровой, и она дает согласие. В подарок от отца Пушкин получает Болдино, едет оформлять документы, и там его застает холера, карантин не дает ему вернуться, а мир получает произведения, на которые вдохновили поэта аскетичное существование в деревне и осень. Здесь в разное время были созданы: стихотворения «Осень», «Бесы», поэмы «Медный всадник», «Маленькие трагедии», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», закончен «Евгений Онегин».

Казалось, Пушкин влюбился как никогда, но на пути к семейному счастью он все время натыкался на преграды: то родители невесты против, то карантин, то во время венчания падают за аналой крест и евангелие. Все равно Пушкин счастлив — он женился на самой красивой женщине. Реакция общества не заставила себя ждать. Говорили разное — Пушкин исписался, Пушкин изменился, жена слишком красива, а значит не верна.

Судьба действительно не благосклонна к поэту: умирает Дельвиг, умирает мать, императорскому двору пришлась по вкусу Наталья Гончарова, и для официального приглашения Пушкиных на придворные балы ему дают чин камер-юнкера — не по возрасту, не по положению и без всякого желания со стороны поэта, скучавшего на таких мероприятиях.

Наталья Гончарова в детстве. (wikipedia.org)

В конце жизни Александра Сергеевича заботит история, его принимают на службу в качестве историографа. Он пишет историю Петра I, «Историю Пугачева», «Пиковую Даму». В 1836 году Пушкин выпускает свой собственный журнал «Современник», который должен был способствовать снижению уровня цензуры и становлению новой журналистики в России.

Александр Сергеевич Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 года. На дуэли его смертельно ранил поручик Жорж Дантес — человек с белой головой. Пушкина мучило неприятное положение, нагнетаемое обществом против его жены, и насмешки над ним как над рогоносцем. Дуэлью он восстановил честь семьи, иначе не мог.

После смерти великого поэта император распорядился определить 25-летний срок собственности наследников на его произведения, потом срок продлили еще на 25 лет. У Пушкина осталось четверо детей. Наталья Николаевна вышла замуж повторно в 1844 году за Петра Ланского.