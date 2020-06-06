Определена дата отъезда из Праги высланных российских дипломатов

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06.06.2020, 13:48, Новости дня

Двое высылаемых из Чехии российских дипломатов покинут Прагу 7 июня и направятся в Москву, сообщил замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов.

«Они покидают Прагу 7 июня и направляются в Москву. Найден способ отправить их из Чехии в Россию», – передает ТАСС слова Брюханова.

Напомним, два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.



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