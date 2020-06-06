 

Звезды присоединились к челленджу «Молодежки ОНФ» в честь Дня русского языка

06.06.2020, 13:48, Новости дня

В День русского языка, 6 июня, «Молодежка ОНФ» решила провести онлайн-челлендж, который поддержали известные актеры, блогеры, спортсмены.

Поддержать челлендж предлагается прочтением отрывка любимого произведения Александра Пушкина на видео, которое затем должно быть опубликовано в соцсети «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #деньрусскогоязыка #молодежкаонф, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Акцию поддержал российский актер, лауреат Государственной премии России, народный артист Сергей Безруков. Он зачитал  стихотворение «Пора, мой друг, пора!».

 

Шоумен и телеведущий, популярный блогер Рустам Солнцев записал видео с чтением отрывка «О, сколько нам открытий чудных…».

Спортсмен, обладатель седьмого дана Айкидо, президент Фонда айкидо Польши Роберт Гембал рассказал, что с творчеством Пушкина он познакомился в старшей школе.

«Вдруг я уловил мелодию и красоту его стихов. Хорошо помню свою учительницу русского языка, которая постоянно напоминала: учи не только слова, но и ударения. В творениях Пушкина я увидел широту и величие русской души, – поделился он воспоминаниями.

Роберт зачитал отрывок из стихотворения  «К Чаадаеву».

«Произносишь Пушкин, думаешь – Россия», – резюмировал Гембал.

Кроме того, к челленджу присоединлись студенты и участники региональных команд «Молодежки ОНФ» из Африки, Судана, Китая, Индии, Испании и других стран.

Участник челленджа из Воронежской области экваторогвинеец Кристиан Мба Эсиданг прочел строки из стихотворения «Я помню чудное мгновенье».

«Русский язык – пожалуй, самый сложный для изучения и при этом, он очень насыщенный,  богатый. Но если подходить к языку, как к выстроенной лингвистической системе, то можно постепенно освоить и грамматику, и разговорную речь. Чем я сейчас и занимаюсь. Поэзия Пушкина значительно расширяет мои познания. Его строки о любви звучат как красивая мелодия, хочу запомнить их и зачитать любимой девушке», – поделился он.

День русского языка связан с именем Пушкина и традиционно отмечается в день рождения поэта.

«Он (Пушкин) без преувеличения является одним из создателей русского литературного языка. Тот язык, на котором писал Пушкин, по сей день понятен и общеупотребим. Установленные им нормы определили дельнейшее развитие русского художественного слова. Поэт призывал учиться народной речи, оживляя творчество разговорными оборотами, но при этом сохранять и не забывать того, что приобретено языком на протяжении веков», – отмечают организаторы челленджа.

«Именно языковая среда растит человека, определяет его мышление и культуру. Она же и формирует личность. Русский язык является не только средством общения, но еще и языком культуры, науки, межэтнического общения в нашей стране и каналом для выхода культур многих народов на мировую арену. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Давайте вместе почитаем его стихи в праздник», сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

По итогам челленджа самые яркие исполнения стихов Пушкина войдут в федеральный ролик «Молодежки ОНФ».



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