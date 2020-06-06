Волочкова оплатит лечение объявившему о ее беременности “любовнику”

06.06.2020, 13:45, Разное

Не так давно некий Владислав Фоменко сообщил журналистам,

что был любовником балерины. Бизнесмен утверждал, что с танцовщицей его

связывал страстный роман, который привел к беременности. Мужчина потребовал

от Анастасии Волочковой объяснений, мол, что произошло с ребенком, которого она

ждала от него.

По словам Фоменко, его отношения с отставной примой

закончились также стремительно, как и начались. Волочкова заблокировала его во

всех соцсетях и перестала отвечать на звонки.

В доказательство своих слов Владислав предоставил репортерам

пару фото. На одном он с балериной курит кальян в ее особняке, на другом – в банном

халате обнимает ее за талию.

Анастасия Волочкова заявление бизнесмена отрицает.

Танцовщица возмущена поведением мужчины. Впрочем, подавать в суд на Владислава

Фоменко за клевету она не собирается. По словам адвоката знаменитости, Юлии

Вербицкой-Линник, балерина считает, что мужчина имеет проблемы с психикой. Анастасия Волочкова готова оплатить счета за лечение Владислава в психбольнице.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Ноя 2018 в 5:08 PST

Вербицкая-Линник

добавила, что Фоменко никакой не бизнесмен. Он строитель, который когда-то

помогал возводить дом Волочковой. Бывшая прима фотографировалась, а после

выкладывала в соцсети фото с ним, по дружбе, как рекламу.