Пока дети голодают: хвастающаяся черной икрой Кудрявцева довела до бешенства

06.06.2020, 13:45, Разное

Пандемия коронавируса доставила много хлопот людям по всему миру. По ударом оказался малый и средний бизнес, доходы граждан значительно сократились.

При этом некоторые представители шоу-бизнеса сетуют на то, что они оказались в бедственном положении. Знаменитый продюсер Иосиф Пригожин и вовсе заявил, что государство обязано обратить внимание на певцов, актеров и прочих публичных лиц, которые остались без заработка в непростой период.

Выяснилось, что ведущая Лера Кудрявцева является исключением из правил. Звезда дала понять, что жить красиво можно и в столь непростой жизненной обстановке.

Ведущая обнародовала в своем “Инстаграме” свежий рекламный пост, в котором рассказала о преимуществах черной икры. Знаменитость сообщила, что данный продукт отлично подойдет людям, которые оказались вдали от морей и океанов во время пандемии коронавируса.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Ноя 2018 в 6:13 PST

Большинство подписчиков Кудрявцевой возмутились поступку звезды, Пользователи Сети сообщили, что ведущая совсем оторвалась от реальности, поскольку многим россиянам черная икра не по карману.

В комментариях к посту написали, что сейчас явно не та ситуация, когда люди думают о деликатесах. При этом в ряде стран растет уровень безработицы из-за режима самоизоляции, многие дети попросту голодают.