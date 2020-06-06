 

Мнение: Картины про обезьян за мольбертом

06.06.2020, 13:30, Разное

Что означают многочисленные старинные полотна, в которых обезьяны занимаются совершенно человеческими делами? А что значит выражение «искусство — обезьяна природы»? Какой смысл в этом крылатом выражении про культуру, презрительном меме прошлых веков?


Follower of Ferdinand van Kessel, «Le singe peintre». 17th c.

Исходно эта фраза про обезьяну звучит по-латыни (ars simia naturae), и понимать ее дословно следует скорее как «искусство обезьянничает с натуры». Смысл таков: искусство все равно никогда природу, натуру, как следует не воспроизведет, обязательно это будет пародия, имитация, даже некое передразнивание. То есть то, как обезьяны пародируют людей (не достоверно, но узнаваемо), так и живопись и другие виды искусства на самом деле пародируют реальный мир. Верить произведениям искусства как свидетелям нельзя.

Антуан Ватто. "Обезьяна-скульптор". Ок. 1710

Именно такой смысл надо иметь в виду, если вы вдруг встретите эту фразу, читая какой-нибудь классический роман.

А вот в живописи эта фраза про обезьяну и искусство внезапно произвела забавную иконографию. В искусстве 17-18 веков, в особенности во Фландрии и Франции, появилось большое количество полотен, на которых изображены мартышки, которые пишут картины или ваяют скульптуры.

Шарден. "Обезьяна-художник". 18 век

Эти картины аллегорические, морализаторские. Их смысл был уже не в высмеивании конкретно искусства, а в том, чтобы указать, что все человечество (подобное обезьянам) — это существа претенциозные, глупые и суетные, занимающиеся своими мелкими обезьянними делами, которые на самом деле никому не интересны.

Шарден (последователь). "Обезьяна-антиквар". После 1740

И что, в общем, вся наша жизнь и все наши хобби — это глупая мышиная, вернее, обезьянья возня… Вот об этом такие картины.

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Фадеев решил сменить профессию после известия об ограблении

03.06 / Мнение: ЧВК Вагнер в Миннесоту не выдвигается

22.04 / Врач выступила против запрета на прогулки во время эпидемии

07.04 / Самоизоляция закончится. Но не для всех

29.04 / В Бразилии разработали систему компьютерного зрения для дистанционной диагностики лихорадки

10.04 / Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии от Павла Прилучного: “Он выкинул мой телефон и выгнал нас с детьми из дома”

24.04 / В Сети рассказали об опасном для iPhone сообщении с «арабской вязью»

04.06 / Популярные успокоительные связали с риском внематочной беременности

26.03 / Билли Портер запустил fashion-челлендж, заставив поклонников сделать почти невозможное

22.05 / Все кушать хотят! – Пригожин кинулся спасать затравленного Тарзана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска