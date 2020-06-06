Мнение: Картины про обезьян за мольбертом

06.06.2020, 13:30, Разное

Что означают многочисленные старинные полотна, в которых обезьяны занимаются совершенно человеческими делами? А что значит выражение «искусство — обезьяна природы»? Какой смысл в этом крылатом выражении про культуру, презрительном меме прошлых веков?



Follower of Ferdinand van Kessel, «Le singe peintre». 17th c.

Исходно эта фраза про обезьяну звучит по-латыни (ars simia naturae), и понимать ее дословно следует скорее как «искусство обезьянничает с натуры». Смысл таков: искусство все равно никогда природу, натуру, как следует не воспроизведет, обязательно это будет пародия, имитация, даже некое передразнивание. То есть то, как обезьяны пародируют людей (не достоверно, но узнаваемо), так и живопись и другие виды искусства на самом деле пародируют реальный мир. Верить произведениям искусства как свидетелям нельзя.

Антуан Ватто. "Обезьяна-скульптор". Ок. 1710



Именно такой смысл надо иметь в виду, если вы вдруг встретите эту фразу, читая какой-нибудь классический роман.

А вот в живописи эта фраза про обезьяну и искусство внезапно произвела забавную иконографию. В искусстве 17-18 веков, в особенности во Фландрии и Франции, появилось большое количество полотен, на которых изображены мартышки, которые пишут картины или ваяют скульптуры.

Шарден. "Обезьяна-художник". 18 век



Эти картины аллегорические, морализаторские. Их смысл был уже не в высмеивании конкретно искусства, а в том, чтобы указать, что все человечество (подобное обезьянам) — это существа претенциозные, глупые и суетные, занимающиеся своими мелкими обезьянними делами, которые на самом деле никому не интересны.

Шарден (последователь). "Обезьяна-антиквар". После 1740



И что, в общем, вся наша жизнь и все наши хобби — это глупая мышиная, вернее, обезьянья возня… Вот об этом такие картины.