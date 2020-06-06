 

Шнуров резко ответил на заявление Валерии

06.06.2020, 13:30, Новости дня

Музыкант Сергей Шнуров ответил на слова певицы Валерии о том, что он «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу».

Шнуров написал в Instagram: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть даже медицинская».

По словам лидера группы Ленинград, людям нужна работа, за что он давно и последовательно выступает.

Музыкант отметил, что не «болтает чепухи» на каждому углу и «не пытается дозвониться Панину и Куклачеву» – так он напомнил о словах продюсера Иосифа Пригожина о том, что некоторые звезды не берут трубку, когда он хотел объяснить ситуацию, возникшую из-за его слов о бедствующих артистах.

Он предложил певице «заняться каким-нибудь делом».

Ранее Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу.

Напомним, в конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.

«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил он.

Тогда Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.

В ответ продюсер заявил, что его слова вырвали из контекста. Он также сообщил, что не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность. Певица Валерия также опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.



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