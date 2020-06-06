 

«Хочется иногда выпасть из жёсткого информационного потока»: Ляйсан Утяшева исключила из своей жизни новости

06.06.2020, 13:30, Разное

Телеведущая и спортивный комментатор Ляйсан Утяшева исключила из своей жизни «жёсткий информационный поток». Она заявила в микроблоге Instagram, что временно перестала смотреть и читать новости.
34-летняя российская спортсменка в посте «Перебор! Закипела!» разоткровенничалась с фанатами, что «хочется иногда выпасть из жёсткого информационного потока, переключиться на что-то другое». Ляйсан Утяшева назвала свой сегодняшний «топчик»: с детьми гимнастка смотрит сказки Владимира Сутеева, мультфильмы «Ми-ми-мишки» и «Фиксики», с мужем комиком Павлом Волей – исторический телесериал «Корона», а вот для души знаменитость выбирает программу «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике честно отметила, что устала от всех негативных новостей в связи с коронавирусом. Ляйсан Утяшева мечтает выехать в лес с родными людьми, отдохнуть у костра с палатками и песнями под гитару или подняться в горы, они собирались в отпуск с семьёй на Камчатку, но из-за эпидемиологической ситуации вынуждены сидеть дома.

Фолловеры поддержали двукратную чемпионку Европы: «Ляйсан, вы не одна закипели. Я тоже уже не слушаю новости и не читаю в интернете о случившемся, и, знаете, чувствую себя великолепно!». Некоторые комментаторы порекомендовали, чтобы «окунуться» в природу, для чтения с детьми выбрать произведения Виталия Бианки.



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