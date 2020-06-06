 

Ургант снял пародию на скандальный ролик о гей-усыновлении. Видео

06.06.2020, 13:25, Новости дня

По сюжету исходного видео, снятого пропагандистами из РИА ФАН, в России не приняли поправки к ст. 72 конституции, которыми предлагается закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины. Из-за этого геи якобы получили возможность усыновлять детей. В 2035 году мальчика из детского дома усыновляет пара гомосексуалов, один из которых предлагает ребенку надеть платье.

YouTube на этой неделе изъял видео с хостинга “за нарушение политики в отношении враждебных высказываний”.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию намечено на 1 июля Госдума РФ поддержала, в частности, поправку об обнулении президентских сроков Владимир Путина. Также предлагается закрепить приоритет конституции РФ над международным правом, расширить полномочия Конституционного суда России и т.д.



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