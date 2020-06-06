Мнение: Перед заседанием ОПЕК+

06.06.2020, 13:20, Разное

Нефть подошла почти вплотную к рубежу в 42 доллара за баррель. Это так называемая "цена отсечения", по которой и сверстан российский бюджет этого года. Однако цена – это еще не все, для наполнения бюджета нужны и объемы, а вот они-то как раз сокращены по обязательствам, принятым участниками сделки ОПЕК+.

В мае добыча в России упала на 15% по сравнению с объемами "до сделки". Экспорт нефти снизился в мае на 14% от прошлогодних показателей за тот же период. (Кстати, добыча газа тоже упала почти на 10% – но у газовиков свой список горестей-печалей).

При этом в ближайшее время участники сделки ОПЕК+ будут собираться снова, чтобы подтвердить согласованные сокращения. Россия и Саудовская Аравия пытаются уговорить остальных участников сделки на дополнительные сокращения добычи, однако пока безуспешно. При этом многие из них так до конца и не выполнили взятые на себя обязательства, мотивируя разными обстоятельствами. Ирак, к примеру, который не стал сокращать даже половину взятых на себя обязательств, говорит о тяжелом внутреннем положении (впрочем, оно у всех аховое).

В любом случае рынок, выстроенный в модели своего непрерывного экстенсивного роста, не может решить проблему переизбытка предложения нефти иначе, чем через административные и плохо контролируемые решения. Выход, конечно, есть – нужно чтобы кто-то обанкротился и ушел с рынка. Примерно как Венесуэла, Иран или Ливия. Но их объемы незначительны по сравнению с тем, что нужно реально сократить объем предложения на 10-15 процентов от докризисного. Расчет на восстановление мировой экономики уже никто всерьез не рассматривает – уже очевидно, что в ближайшие лет пять придется жить на уровнях, ниже тех, которые были "до пандемии", Пандемия, конечно, здесь ни при чем – она лишь запустила процесс, причины которого создавались годами.

При этом развитые страны начинают экстренно пересматривать программы альтернативной энергетики в сторону их ускорения. Вполне возможно, что для нефтяных и газовых производителей-придатков выход мировой экономики из рецессии никакого облегчения не принесет – спрос на нефть так в итоге может и не восстановиться.