Путин поручил создать в стране национальную базу генетических данных

06.06.2020, 13:18, Новости дня

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации. Список поручений к правительству и национальному исследовательскому центру “Курчатовский институт” опубликован на сайте Кремля.

“Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных “Национальная база генетической информации”, включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств”, – сообщается на сайте.

Правительство также должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования.

Средства из бюджета начнут выделять с 2021 года.

Президент также поручил обеспечить создание в России “отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему”.

14 мая Путин заявил, что в стране создадут три геномных центра в рамках нацпроекта “Наука” при поддержке “Роснефти”.

“Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма”, – заявил Путин на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Путин рассказал, что компания “Роснефть” уже подписала соглашение с правительством и стала главным технологическим партнером этой программы. Также он призывал руководителей других компаний “подключиться к мейнстриму” и использовать свои ресурсы на развитие ключевых направлений.

Ранее “Роснефть” хотела подать в суд на BBC за статью о создании генетического центра в России при участии компании. В публикации сообщалось, что глава “Роснефти” Игорь Сечин войдет в управляющий совет проекта. Также журналисты писали, что развитием генетических технологий в стране займется и предполагаемая дочь президента Мария Воронцова.

Источники ВВС сообщали, что на изучение генома россиян “Роснефть” будет выделять по $200 млн в год в течение семи лет.

В марте стало известно, что Генпрокуратура России поручила проверить деятельность международной компании MyHeritage, собирающей анализы ДНК.

В 2018 году Путин поручил разработать масштабную программу геномных исследований. Технология создания людей с заданными характеристиками “может быть страшнее ядерной бомбы”, говорил он годом ранее. Путин вспоминал и сбор иностранцами биологического материала россиян из разных точек страны – позже оказалось, что речь, скорее всего, шла об исследовании Пентагона. Путин сказал, что к этому нужно относиться “конечно, без всяких страхов”, но “делать то, что мы должны”.

С 2007 года вывоз биологических образцов россиян из страны в медицинских целях запрещен: по сведениям “Коммерсанта”, незадолго до этого ФСБ рассказало Путину о разработке на Западе “генно-биологического оружия”.