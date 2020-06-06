 

Протесты против расизма в Швеции назвали коронавирусной «бомбой»

06.06.2020, 13:16, Новости дня

В Швеции растет обеспокоенность ситуацией с коронавирусом, потому многие негативно восприняли демонстрации против расизма в Стокгольме после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, а один из шведских врачей назвал эти акции «бомбой, которая может взорваться через три недели».

Немецкий телеканал Das Erste отмечает, что Швеция в течение долгого времени поддерживала мягкую политику в отношении коронавируса, однако теперь ситуация меняется. В среду в Стокгольме на демонстрацию против расизма после смерти Джорджа Флойда вышли сотни людей. Все началось мирно, однако затем протесты становились громче и активнее, а в конце полиция уже пыталась разогнать толпу газовыми баллончиками, передает «ИноTV».

Отмечается, что сама демонстрация не вызвала споров, однако митингующие нарушили запрет на собрания свыше 50 человек, и многие обеспокоенные ситуацией с коронавирусом шведы отнеслись к этому негативно.

Один из шведских врачей, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, назвал эту демонстрацию «бомбой, которая может взорваться через три недели».

Между тем местный телеканал SVT представил результаты нового опроса, согласно которым доверие к правительству Швеции и ведомствам здравоохранения было подорвано.

«Причинами тому могут быть высокая смертность, прежде всего, среди пожилых людей, а также недостаток информации о степени распространения коронавируса», – сообщил канал.

Кроме того, до сих пор в Швеции было слишком мало возможностей для тестирования на коронавирус. По словам профессора медицины Харриет Вальберг, которая пробыла в должности координатора правительства по проведению тестов всего три недели, после чего отказалась от этого поста, число пациентов и смертность в стране все еще находятся на высоком уровне.

Оказавшись под таким давлением, премьер-министр Швеции Стефан Левен попытался решить проблему при помощи ограничения ущерба. Так, например, планируется снять для шведов ограничения на передвижения внутри собственной страны, но только для здоровых, хотя и непонятно, каким образом можно выяснить это наверняка, заключает Das Erste.

Напомним, протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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