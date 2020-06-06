Угрожавший взорвать мост в Киеве помещен в психбольницу

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06.06.2020, 13:15, Новости дня

Киевский суд в пятницу посчитал мужчину, угрожавшего подрывом метромоста в Киеве, психически нестабильным и пометил его в лечебное учреждение для оказания помощи. В СИЗО при медосмотре у подозреваемого Виталия Ткаленко фельдшер заподозрил "склонность к суициду", сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Мужчина будет находиться под присмотром врачей в психбольнице в Глевахе Киевской области до 29 июля. Его ожидает психолого-психиатрическая экспертиза.

1 июля Виталий Ткаленко поместил муляж самодельного взрывного устройства под мост. Затем он сообщил властям о намерении взорвать мост. Мужчину задержали в ходе спецоперации и возбудили в отношении него уголовное дело.



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