Виктория Боня рассказала, как рассталась с тираном

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06.06.2020, 13:09, Разное

Виктория Боня, экс-участница проекта «Дом-2», имела отношения с тираном. Она пояснила подписчикам о собственном опыте, как уйти от абьюзера.
Виктория Боня в своем Instagram поделилась с женщинами советами, как выйти из состояния жертвы. Она призналась, что имела возлюбленного, которого звали Сергеем. Он был очень ревнивым и не давал без разрешения ступить и шага, постоянно устраивал ссоры даже на публике. Бывшую участницу «Дома-2» житель привлек тем, что мог защитить ее в любой ситуации, но опека и контроль распространялись до такой степени, что дин раз в торговом центре она отлучилась, на что спутник отреагировал грубо, резко ее схватив, а дома устроил ссору.

Ведущая признается, что у нее появилась на себя злость за то, что терпит упреки и крики, но расстаться с любимым самостоятельно не могла и поэтому обратилась к психологу. Специалист сообщил, что на подсознательном уровне ей было удобно, ведь умение мужчины защитить ее от обидчиков привлекало. Начав прорабатывать собственные страхи, Виктория Боня смогла бросить тирана.

Звезда рекомендует всем женщинам, которые оказались в подобных отношениях, взять себя в руки и выйти из роли жертвы и наличие ребенка не может быть причиной для сохранения отношений.



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