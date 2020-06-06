Обнародованы первые слова годовалого сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи

06.06.2020, 13:05, Разное

Принимая решение отстраниться от королевских обязанностей в частности и монаршего семейства в целом, Меган Маркл и принц Гарри надеялись получить взамен спокойную свободную жизнь, не привлекающую внимания мировой прессы. Как бы не так! Видимо, даже в близком круге друзей и знакомых герцога и герцогини Сассекских есть тот, кто готов под маской инсайдера поделиться некоторыми обстоятельствами их личной жизни. Так, журналу Us Weekly удалось узнать тот факт, что годовалый Арчи – сын Меган и Гарри – уже начал немного говорить, и даже выяснить, какими были его первые слова.

Он уже научился произносить несколько слов, вроде “Папа”, “Мама”, “книга” и “собака”. Кроме того, он очень любит играть в прятки и строить что-то из кубиков.

В общем-то, ничего необычного для ребенка его возраста, но в случае с Арчи мировой прессе интересна любая деталь о нем.

Как только Гарри заходит в комнату, Арчи приходит в восторг и сразу же начинает тянуть к нему ручки. Вообще он очень общительный малый. Он становится таким счастливым, когда вокруг него появляется много людей, – добавляет инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Напомним, Арчи Харрисон родился в понедельник, 6 мая (в один день с Джорджем Клуни, кстати), рано утром, а уже вечером об этом узнал весь мир. Через некоторое время родители разрешили фотографам сделать с ним первые официальные снимки, а чуть позже обнародовали имя – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Британский HELLO! связался со своим источником из королевской семьи и выяснил значение этого имени. Арчи – просто нравилось и Меган, и Гарри, и оно современное, как они и хотели. Оно означает “отчаянный”, “смелый”, “храбрый” и имеет английское происхождение. А с именем Харрисон все куда умилительнее: на английском оно пишется как Harrison – первая часть совпадает с именем отца малыша Harry, а вторая – son – переводится как “сын”. То есть вторая часть имени мальчика прямо указывает на то, чей он сын – “сын Гарри”.

Титула Арчи не имеет: Гарри и Меган приняли решение отказаться от него, чтобы их сын мог вести обычную жизнь.