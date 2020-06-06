Муж Серены Уильямс покинул совет директоров своей компании Reddit, уступив место афроамериканцу

06.06.2020, 13:05, Разное

О происходящем сейчас в США не знает только ленивый: протестные акции продолжаются, мировые знаменитости высказываются в защиту афроамериканцев в социальных сетях или выходят с плакатами на улицы, некоторых из них, вроде Анджелины Джоли, Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса, Канье Уэста и других, жертвуют внушительные суммы в соответствующие фонды… Муж же Серены Уильямс – сооснователь популярной платформы Reddit – затмил их всех! Несколько часов назад он заявил в социальных сетях, что покидает пост в совете директоров компании, который занимал последние 15 лет, в пользу темнокожего кандидата.

Я делаю это ради себя, ради своей семьи и ради своей страны. Я говорю это как отец, который желает иметь ответ на возможный вопрос его темнокожей дочери: “А что сделал ты в той ситуации?” – говорит Алексис в опубликованном им ролике.

Алексис Оганян с дочерью

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Публикация от Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian)5 Июн 2020 в 9:24 PDT

Кроме того, Алексис перевел миллион долларов в пользу кампании активиста Колина Коперника по правовому просвещению молодежи Know Your Rights Camp и заявил, что будет и дальше использовать свои доходы для борьбы с расовой дискриминацией. Жена Оганяна – теннисистка Серена Уильямс – написала в Instagram и Twitter, что гордится поступком мужа и уверена, его дочь – будет впоследствии тоже.

Напомним, о романе Серены и Алексиса впервые заговорили еще в 2015 году, а в декабре 2016-го Серена во всеуслышание объявила о помолвке – через соцсеть Reddit, поклонницей которой она стала благодаря Алексису. В 2017-м они поженились и стали родителями первенца. Супруга Серены считают одним из самых креативных людей в мире бизнеса, а журнал Forbes присвоил ему звание “Мэр интернета”. Он обладает хорошим чувством юмора и, в отличие от большинства своих коллег, не боится публичности, открыто признаваясь Серене в любви и с удовольствием сопровождая ее на светских мероприятиях.

В недавнем интервью Алексис раскрыл три секрета их счастливого брака с Сереной.