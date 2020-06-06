 

Нарышкин назвал «гнусной провокацией» решение Праги о высылке российских дипломатов

06.06.2020, 12:48, Новости дня

Решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин заявил, что «ответные меры будут». Он добавил, что данный шаг чешских властей является «гнусной и подлой провокацией», передает РИА «Новости».

Напомним, два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.



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