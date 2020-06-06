Ученые рассказали, как правильно ломать спагетти

06.06.2020, 12:40, Новости дня

Чтобы выяснить, можно ли сломать спагетти ровно пополам, группа исследователей попыталась сильно их скрутить. Такой способ помог разломать изделие пополам.

Для проверки первоначальных результатов специалистами была построена специальная установка. Макаронное изделие удерживали два фиксатора: первый можно было вращать и создавать крутильные напряжения, второй – сдвигал концы спагетти и создавал ломающую силу.

Чтобы зафиксировать результаты, ученые использовали высокоскоростную камеру. Обнаружилось, что если скрутить спагетти примерно на 360 градусов, они ломаются пополам. Для объяснения эффекта специалистами была предложена математическая модель.