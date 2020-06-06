 

Палеонтологи открыли новый вид динозавров

06.06.2020, 12:40, Новости дня

Аргентинскими палеонтологами были обнаружены окаменелые останки нового вида динозавров, которые обитали на Земле 90 миллионов лет назад.

Необычный вид ног крылатого динозавра, по мнению ученых, может содержать ключ к разгадке информации, которая касается эволюции птиц. Окаменелые останки были найдены на раскопках в провинции Рио-Негро, их длина составляет менее полутора метров.

Ученых удивил тот факт, что верхние конечности динозавров были очень длинными и крепкими, напоминающими современных птиц. Ноги нового вида динозавров были похожи на семью динозавров «раптор».

Предыдущие открытия динозавров с птицеподобными чертами принадлежали роду уненлагийских дропеозавридных теропод, которые ходили на задних лапах и были очень подвижными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Захарова указала на необходимость корректировки мирового процесса после пандемии

29.04 / В Москве на вынужденный простой ушли до 2 млн человек

18.05 / Власти Москвы могут включить частную медицину в список пострадавших отраслей

10.04 / Полная версия интервью с биологом Анчей Барановой

18.05 / Паспортные данные нарушителей режима самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе. Прокуратура начала проверку

30.03 / Коронавирус COVID-19 наиболее активен при температуре +4 градусах по Цельсию

04.04 / Белоруссия купила у РФ 30 тыс. тест-систем для выявления коронавируса

12.04 / Россияне стали чаще обращаться к ветеринарам, чтобы усыпить животных

14.04 / Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушили – Фирсов

06.05 / Apple расскажет о будущем iPhone, iPad и Mac 22 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска