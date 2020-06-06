Палеонтологи открыли новый вид динозавров

06.06.2020, 12:40, Новости дня

Аргентинскими палеонтологами были обнаружены окаменелые останки нового вида динозавров, которые обитали на Земле 90 миллионов лет назад.

Необычный вид ног крылатого динозавра, по мнению ученых, может содержать ключ к разгадке информации, которая касается эволюции птиц. Окаменелые останки были найдены на раскопках в провинции Рио-Негро, их длина составляет менее полутора метров.

Ученых удивил тот факт, что верхние конечности динозавров были очень длинными и крепкими, напоминающими современных птиц. Ноги нового вида динозавров были похожи на семью динозавров «раптор».

Предыдущие открытия динозавров с птицеподобными чертами принадлежали роду уненлагийских дропеозавридных теропод, которые ходили на задних лапах и были очень подвижными.