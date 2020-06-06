 

Делает это каждый день: Богомолов публично унизил Собчак

06.06.2020, 12:30, Разное

Пандемия коронавируса сблизила телеведущую Ксению Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Теперь у знаменитостей появилась возможность проводить больше времени друг с другом, хотя ранее они были слишком заняты на работе, чтобы даже совместно проживать.

Счастливая в браке Собчак последнее часто делится тем, как коротает дни с супругом. В “Инстаграм” ведущей появилось любопытное видео с участием Богомолова.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной предстал перед подписчиками жены в странном виде, Судя по всему, деятель искусства успел расслабиться за ужином за бокалом вина.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 12:10 PST

Сидя за столом, Богомолов посетовал на то, что Собчак последнее время готовит цыпленка табака каждый день. По этой причине режиссер предпочитает питаться гречкой.

Напомним, ранее Ксения Собчак публично высмеяла телеведущую Тину Канделаки. Знаменитость обвинила коллегу по цеху в копировании ее шоу на “Ютуб”. Собчак заявила, что Канделаки связывалась с ее помощниками для консультации.



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