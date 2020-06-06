Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в Литву

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06.06.2020, 12:30, Новости дня

Первый танкер с 77 тыс. тонн американской нефти для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Тищенко сообщил, что «в порт Клайпеды (…) прибыл и стал под разгрузку танкер с 77 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken», эта нефть «будет направлена по железной дороге на Новополоцкий НПЗ», передает РИА «Новости».

Он отметил, что для Белоруссии это двенадцатая танкерная поставка в 2020 году от поставщиков, альтернативных российским.

«Общий объем танкерных поставок уже превысил 1 млн тонн нефти», – добавил Тищенко.

Напомним, с начала года Белоруссия уже закупила норвежскую и азербайджанскую нефть с перевалкой в портах Клайпеды и Одессы. Кроме того, в апреле Минск договорился с Варшавой на прокачку нефти в объеме около 100 тыс. тонн в месяц из Польши на свой нефтеперерабатывающий завод в Мозыре.

Между тем 1 июня сообщалось, что РФ нарастила поставки нефти в Белоруссию.



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