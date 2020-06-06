Это кошмар! – Успенская растеряла всю красу на карантине
06.06.2020, 12:30, Разное
Королева шансона Любовь Успенская никак не может
найти общий язык с наследницей Татьяной Плаксиной. Девушка обвинила мать в
тирании, улетела в Америку и сказала, что больше не желает общаться с родительницей.
Сложная ситуация в семье наложилась на тяготы карантина, и певица начала много
есть, да еще и закурила.
К тому же, Успенская сильно заскучала на самоизоляции. Для того чтобы
утешиться, певица стала баловать себя вкусностями, что не преминуло отразиться
на ее фигуре.
“Я набрала пять килограммов – это кошмар!”, –
призналась звезда.
Она пояснила, что из-за большого количества работы и
плотного графика, артистам зачастую просто не хватает времени на еду. А вот на карантине
дела обстоят иначе – Успенская рассказала, что постоянно сидит дома и ни в чем
себе не отказывает, передает “Собеседник”.
Кстати, накануне в шоу “Вечерний Ургант”, звезда “блеснула”
лишними килограммами. Для выхода в свет знаменитость выбрала джинсовый
комбинезон с короткими рукавами и поясом-резинкой, который по-видимому, сумел
скрыть набранный вес. Стоит отметить, что костюм сильно изменил певицу, причем в лучшую сторону – она
стала выглядеть гораздо моложе.
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Примечательно, никто из подписчиков не заметил, что Любовь
Успенская пополнела, так что звезда зря наговаривает на себя – по мнению
поклонников, она выглядит великолепно.
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