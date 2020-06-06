Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений при коронавирусе

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06.06.2020, 12:16, Новости дня

Зарегистрированный препарат «Левилимаб» для лечения нового коронавируса показан пациентам с тяжелым течением заболевания, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве сообщили, что было выдано регистрационное удостоверение на еще один препарат для лечения COVID-19 «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»), передает РИА «Новости».

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом», – пояснили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о контроле поставок медикаментов для лечения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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