В Черкассах от COVID-19 умер 34-летний священник

06.06.2020, 12:10, Новости дня

В Черкассах умер священник, инфицированный коронавирусом. Об этом 5 июня сообщил в Facebook глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар.

“34-летний священнослужитель в начале июня был помещен в Черкасскую городскую инфекционную больницу с пневмонией. Мужчину спасти не удалось. Контактные лица установлены, проводится исследование”, – написал губернатор.

⚠️На жаль, сьогодні помер черкасець, інфікований на коронавірус. 34-річний священнослужитель на початку червня був… Posted by Роман Боднар on Reede, 5. juuni 2020

В Черкасской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата уточнили, что скончался протоиерей Дионисий (Грунин), настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы “Всех скорбящих, Радость”. Священнослужитель также страдал от онкозаболевания, отметили в епархии.

По данным на утро 6 июня, в Черкасской области выявлено 448 заболевших COVID-19, умерло 17 жителей региона.

Всего в Украине, по данным Минздрава, инфицировано 26 514 человек, умерло 777, полностью выздоровело 11 812 пациентов.