Боевики обстреляли позиции ООС у Опытного и Марьинки, двое украинских военных получили ранения
06.06.2020, 12:10, Новости дня
Сегодня в результате обстрелов боевиками на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
“Российско-оккупационные войска, в который раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой”, – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.
“Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.
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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 6. juuni 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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