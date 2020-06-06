Боевики обстреляли позиции ООС у Опытного и Марьинки, двое украинских военных получили ранения

06.06.2020, 12:10, Новости дня

Сегодня в результате обстрелов боевиками на Донбассе ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Российско-оккупационные войска, в который раз нарушая Минские договоренности, обстреляли позиции Объединенных сил. Так, у населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение. Также неподалеку Марьинки был ранен еще один украинский герой”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения.

“Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.