 

В Сети опубликовали параметры и стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi 9

06.06.2020, 12:09, Разное

До официального анонса на сайте AliExpress в разделе магазина Xiaomi опубликовали информацию о международной версии смартфона Redmi 9 и стоимость гаджета в рублях. Впервые о его появлении узнал сетевой инсайдер Xiaomishka, однако с тех пор цена устройства увеличилась до 43 000 рублей, хотя сопроводительная информация осталась прежней.
В характеристиках смартфона Redmi 9 указано, что в его основу лег процессор SoC Mediatek Helio G80. Смартфон оснащен 6,53-дюймовым LCD-экраном, имеющим разрешение Full HD+. Главная камера гаджета состоит из 4 датчиков на 13, 8, 5 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Емкость аккумулятора, поддерживающего работу с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, составляет 5020 мАч.

Ранее смартфон Redmi 9 с ОЗУ 3 Гб и 32 Гб флэш-памяти предлагался по цене 10 659 рублей, но с учетом 19% скидки, стандартная стоимость составляла 13 159 рублей. Модификация гаджета с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти предлагалась по стандартной цене 17 240 рублей, но с учетом 19% скидки заинтересованный покупатель мог приобрести его за 13 964 рубля.



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