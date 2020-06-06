 

В Алматы и Нур-Султане проходят массовые протесты. Есть задержанные

06.06.2020, 12:05, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахВ Нур-Султане, Алматы и Шымкенте свыше сотни людей вышли на протесты. 

Среди требований протестующих:

кредитная амнистия,
национализация земель и объектов, переданных в частные руки, 
сторонники Мухтара Аблязова выступают также за отмену признания “экстремистскими” движения “Демократический выбор Казахстана” и движения “Көше партиясы”, которое в апреле объявило о намерении добиваться официальной регистрации.

Казахская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию: 

Кто проводит протесты

Протесты проходят по призыву: 

лидера оппозиционного движения “Демократический выбор Казахстана” Мухтара Аблязова. В 2009 году он бежал в Европу. В 2018 году суд признал ДВК “экстремистской организацией” и запретил ее деятельность в стране. После этого против нескольких десятков человек были заведены уголовные дела об участии в запрещенной организации. ДВК и Аблязов неоднократно призывали казахстанцев выходить на акции протеста;
и группы по созданию Демократической партии во главе с журналистом и активистом Жанболатом Мамаем. 

Алматы

В парке Ганди полиция задержала около десятка сторонников движения “Көше партиясы”. В руках одного из задержанных плакат с хештегом #BlackLivesMatter (“Жизни чернокожих имеют значение”) #Kazakhstan с отсылкой к движению против полицейского насилия. Полицейские в громкоговоритель заявили, что акция “незаконная”, и призвали активистов “расходиться”. Площадь перед Дворцом Республики в Алматы оцепили – чиновники и полицейские заявили, что “проводится дезинфекция”. Сторонники активиста Жанболата Мамая вышли на протесты с плакатами “Мы богаты нефтью и газом, так почему же народ нищий?” и “Нет продаже и передаче земли иностранцам”.

Караганда

В Караганде задержали активиста инициативной группы за регистрацию Демократической партии Казахстана Бакытжана Жансеитова. 

Нур-Султан

В столице Казахстана задержаны два человека. 

Накануне протестов президент Казахстана провел совещание с силовиками, во время которого “указал на высокую ответственность органов безопасности за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране”. Санитарные врачи Алматы и Нур-Султана выступили с предостережениями от участия в массовых собраниях, объяснив это “повышением рисков заражения”. Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на режим карантина. 

Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация Human Rights Watch заявила, что принимаемые правительством меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных. 



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