 

Пиво, сидр и коньяк: самоизоляция сказалась на алкогольных предпочтениях россиян

06.06.2020, 12:00, Новости дня

Самым популярным алкогольным напитком в период самоизоляции по коронавирусу COVID-19 в РФ было пиво. На втором месте оказалось вино, за которым идут водка, сидр и коньяк.

К таким выводам пришли специалисты компании "Такском", проанализировав фискальные данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года. Их объем составил более 18 миллиардов кассовых чеков.

По данным аналитиков, в целом продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает RT. Снизились продажи практически всех категорий алкогольных напитков.

В частности, спад продаж шампанского составил 33 процента, текилы — 30 процентов, водки — 26 процентов. Исключением, однако, стал сидр, продажи которого выросли на 3 процента.



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